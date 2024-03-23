В теракте перед концертом в подмосковном «Крокусе» погибли трое детей

В теракте, который произошел в Красногорске в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле», погибли трое детей. Об этом сообщает минздрав Подмосковья.

В теракте, который произошел в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле», погибли трое детей. Об этом сообщает минздрав Подмосковья.

По данным телеграм-канала 112, число жертв увеличилось до 82. Официально данные не подтверждены.

По данным СК, погибли не менее 60 человек.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Один из очевидцев сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

Все новости по теме читайте в сюжете.