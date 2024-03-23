МК: в связи с терактом в «Крокусе» задержан автомобиль с рязанскими номерами

Автомобиль Chevrolet Cruze с номерами Рязанской области задержали в Москве в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», который произошел в пятницу, 22 марта. В нем был только водитель, сообщает МК.
Ранее машину объявляли в розыск.
Автомобиль задержали в 3-м Нижнелихоборском проезде. В машине находился только водитель. Полиция выясняет, имеет ли он какое-либо отношение к террористам.
Ранее сообщалось, что преступники скрылись на автомобиле Renault.
Напомним, накануне ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.
Возбуждено уголовное дело о теракте.
Один из очевидцев сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным СК, погибли не менее 60 человек. Среди жертв трое детей.
Опубликован список подозреваемых в теракте, двое из них задержаны.
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