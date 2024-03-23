Baza: подозреваемые в теракте в «Крокусе» — граждане Таджикистана

Baza публикует список четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». По их данным, все подозреваемые — граждане Таджикистана.

Baza публикует список четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». По их данным, все подозреваемые — граждане Таджикистана.

Двое задержаны в Брянской области. Их автомобиль остановили недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать.

С задержанными работают сотрудники спецслужб, их проверяют на причастность к теракту.

Остальных разыскивают.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Один из очевидцев сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По данным СК, погибли не менее 60 человек. Среди жертв трое детей.

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