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Рязанские следователи проведут проверку останков людей, найденных во время раскопок площади Свободы
По изъятым останкам будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Рязанские следователи проведут проверку останков людей, найденных во время раскопок на площади Свободы. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СК России по Рязанской области. В ведомстве отметили, что московским межрайонным следственным отделом организована проверка, устанавливаются все обстоятельства. По изъятым останкам будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, рязанцы сообщили о вандализме на месте церкви Воскресения Сгонного.

Позже стало известно, что мэрия устанавливает конструктивные элементы, на которых впоследствии будут размещены копии исторических орденов. Рязанский археолог нашел 70 человеческих костей во время реконструкции.