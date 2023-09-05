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Рязанская мэрия продолжит устанавливать исторические ордена на площади Свободы

Рязанская мэрия продолжит устанавливать исторические ордена на площади Свободы. Об этом ведомство сообщило в комментариях у Павла Малкова в соцсетях.

Рязанка поинтересовалась у мэрии, когда они зароют ямы на площади Свободы.

«Сейчас хорошая погода, скоро пойдут дожди и снег. Вы писали про исследовательские работы, но их там нет. Почему не хотите навести порядок? У нас там ходят дети в школу и детский сад, некоторые дети боятся ходить, потому что им рассказали, что там могилы. Наведите порядок, закопайте все, оставьте клумбы с цветами», — прокомментировала женщина.

В администрации отметили, что сейчас они составляют научно-проектную документацию для проведения строительных и земляных работ на площади Свободы. После начнутся работы по установке исторических орденов.

Напомним, рязанцы сообщили о вандализме на месте церкви Воскресения Сгонного. Позже стало известно, что мэрия устанавливает конструктивные элементы, на которых впоследствии будут размещены копии исторических орденов. На месте реконструкции археолог нашел 70 человеческих костей. После этого в следкоме сообщили о том, что проведут проверку на месте работ.