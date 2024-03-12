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Рязанский суд отказался признать банкротом скопинскую фабрику керамики
В документах указано, что производство по делу прекращено.

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ЗАО «Скопинская художественная керамика». Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

В документах указано, что производство по делу о признании банкротом фабрики прекращено. Предприятие должно заплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей.

Согласно документации, определение может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения.

Напомним, фабрика скопинской керамики закрывалась из-за того, что два года подряд терпела убытки. На директора «Скопинского сувенира» заводили уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам. Руководитель предприятия не заплатил 33 работникам более 1,2 миллиона рублей. Во время следствия он погасил задолженность.