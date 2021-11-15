В Скопине закрылась фабрика керамики

На одном из совещаний в мэрии собственник предприятия признался, что два года подряд завод терпел убытки.

Закрылась фабрика «Скопинской керамики». Информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердил мэр города Олег Асеев.

По его словам, в администрации состоялось совещание, на котором собственник предприятия признался, что два года подряд фабрика терпела убытки и больше не может работать.

По данным служб финансового мониторинга, в 2020 году на заводе работали 39 человек. Годовая выручка составила 14,8 миллиона рублей, было уплачено 1,83 миллиона рублей налогов, но при этом зафиксировано 0,4 миллиона рублей убытков.

«В 2021 году задержка зарплаты достигла 3-4 месяцев, — признались сотрудники «Скопинской керамики». Они сообщили, что после этого работники писали заявления в прокуратуру, трудовую инспекцию и другие ведомства.

«У нас уже назначены переговоры с потенциальным покупателем предприятия», — рассказал Олег Асеев.

Справка:

Годом рождения Скопинского гончарного промысла считается 1640. Мастера традиционно готовили детали кувшинов, подсвечников, квасников и даже настольных часов на станках, а потом соединяли жидкой глиной с добавлением окисей марганца, меди, железа и кобальта. Нынешняя фабрика основана в 1934 году и перерегистрирована в 1969 году. Следующий 2022 год в России объявлен Годом промыслов и ремесел