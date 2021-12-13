На директора «Скопинского сувенира» завели уголовное дело за невплату зарплаты сотрудникам

Он задолжал работникам 211 тысяч рублей.

Рязанская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора ООО «Скопинский сувенир» за невыплату зарплаты сотрудникам. Информация об этом размещена на сайте надзорного органа.

Выяснилось, что работодатель не выплачивал зарплату четырем сотрудникам в период с августа по октябрь 2021 года. За это время сумма задолженности перед работниками предприятия составила 211 тысяч рублей.

В настоящее проводится предварительное расследование. Директору «Скопинской керамики» грозит лишение свободы до пяти лет.