Гендиректора «Скопинской художественной керамики» освободили от уголовной ответственности

В отношении гендиректора ЗАО «Скопинская художественная керамика» прекратили уголовное дело. Трудовые права работников восстановлены, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В отношении гендиректора ЗАО «Скопинская художественная керамика» прекратили уголовное дело. Трудовые права работников восстановлены, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что руководитель предприятия не выплатил зарплату 33 работникам за период с июля по октябрь 2021 года. Сумма составила более 1 млн 200 тысяч рублей.

В ходе следствия подозреваемый полностью погасил эту задолженность. Также руководитель выплатил сотрудникам компенсацию за просрочку выплаты средств.

На основании примечания 2 к ст. 145.1 УК РФ гендиректор предприятия освобожден от уголовной ответственности, уголовное преследование в отношении него и уголовное дело прекращены.

Напомним, уголовное дело было возбуждено 15 декабря 2021 года.