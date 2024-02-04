«Вид сбоку»: последний фигурант дела об исчезнувшей площадке в Лесопарке вышел на свободу

Последний из остававшихся в заключении фигурантов дела об исчезнувшей детской площадке Игорь Ковалев, экс-начальник управления ЖКХ, вышел на свободу. Об этом сообщил «Вид сбоку».

Как стало известно изданию, на свободу Ковалев вышел в середине января. Отмечается, что сейчас он находится в Рязани.

«В октябре суд отказал ему в замене неотбытого срока более мягким наказанием, больше информации о нем не было», — говорится в сообщении.

Позже «Вид сбоку» сообщил, что Игорь Ковалев освободился в связи с отбытием срока с учетом СИЗО и домашнего ареста.

Напомним, по версии следствия в Лесопарке пропала детская площадка, которую, как оказалось, установили в кремлевском парке. История получила огласку после того, как журналистка Ирина Чепелева рассказала об этом президенту Владимиру Путину.

Позже возбудили уголовное дело на экс-мэра Рязани Карабасова, на начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Ковалева и на гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова.

Суд назначил Карабасову пять лет лишения свободы. В ноябре 2023 года его освободили досрочно. Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева суд тоже признал виновным и назначил четыре года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.

Фото: «Вид сбоку»