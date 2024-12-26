А что в кино? «Иван Царевич и Серый Волк-6», «Последний ронин» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Иван Царевич и Серый Волк-6» — приключенческий семейный мультфильм режиссеров Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, шестая часть анимационной саги об Иване Царевиче, Василисе и Сером Волке, которых ждут новые вызовы и опасности.

«Последний ронин» — приключенческий боевик о мире будущего с Юрием Колокольниковым и Дианой Енакаевой в главных ролях. Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Макса Шишкина. Также в картине сыграли Даниил Воробьев, Тихон Жизневский и Александр Мизев.

«Быть лучше: История Робби Уильямса» — биографический музыкальный фильм, основанный на истории жизни британского певца Робби Уильямса, который сыграл самого себя.

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