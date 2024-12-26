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Иван Царевич и Серый Волк-6

По щучьему велению, по царскому хотению Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира — других посмотреть и себя показать. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука как назло — возьми да исчезни! Спасать положение как всегда приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником. А главное, доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь.

Режиссёр
Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
Премьера
2024-12-26 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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