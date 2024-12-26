Последний ронин

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«Формула Кино»

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(Не)далекое будущее. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире — два патрона: 9 мм и 7.62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит ронина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась…

Режиссёр
Максим Шишкин
Актёры
Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев, Максим Колесниченко
Премьера
2024-12-26 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Научная фантастика