Быть лучше: История Робби Уильямса

Чем больше слава, тем невероятнее к ней путь. С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного… диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит. Теперь ему предстоит ответить на главный вопрос: что значит быть человеком, когда для всего мира ты суперзвезда? И сделает он это в как всегда умопомрачительной манере.
- Режиссёр
- Майкл Грейси
- Актёры
- Деймон Херриман, Элисон Стедман, Кейт Малвани, Стив Пембертон, Энтони Хейс, Джонно Дэвис, Робби Уилльямс, Рашель Банно, Карина Банно, Том Бадж, Мойя Аллен, Бен Холл, Пьер Бергман
- Продолж.
- 134 мин.
- Премьера
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2024-12-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Драма, Мюзикл