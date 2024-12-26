Быть лучше: История Робби Уильямса

Чем больше слава, тем невероятнее к ней путь. С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного… диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит. Теперь ему предстоит ответить на главный вопрос: что значит быть человеком, когда для всего мира ты суперзвезда? И сделает он это в как всегда умопомрачительной манере.