Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 99.61 -0.26 26/12
ЦБ EUR 103.94 -0.29 26/12
Нал. USD 100.40 / 100.65 26/12 10:25
Нал. EUR 106.00 / 107.50 26/12 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
6 210
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
12 054
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
25 672
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
25 779
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Быть лучше: История Робби Уильямса

Чем больше слава, тем невероятнее к ней путь. С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного… диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит. Теперь ему предстоит ответить на главный вопрос: что значит быть человеком, когда для всего мира ты суперзвезда? И сделает он это в как всегда умопомрачительной манере.

Режиссёр
Майкл Грейси
Актёры
Деймон Херриман, Элисон Стедман, Кейт Малвани, Стив Пембертон, Энтони Хейс, Джонно Дэвис, Робби Уилльямс, Рашель Банно, Карина Банно, Том Бадж, Мойя Аллен, Бен Холл, Пьер Бергман
Продолж.
134 мин.
Премьера
2024-12-26 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Драма, Мюзикл

Еще в кино

Кино
Последний ронин
Кино
Быть лучше: История Робби Уильямса
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 177. Новогодний калейдоскоп