В суде началось новое рассмотрение дела об убийстве рязанского бизнесмена Громова

В суде началось новое рассмотрение дела против заказчика убийства рязанского бизнесмена Громова. Об этом сообщил «Вид сбоку» в четверг, 30 марта.

Во втором Западном окружном военном суде началось новое рассмотрение уголовного дела по обвинению предполагаемого заказчика убийства Алексея Громова — бизнесмена Александра Рогачева. Он является директором ООО «Автоклуб Рязани». Известно, что обвиняемый конфликтовал с убитым из-за пассажирских перевозок.

Ранее суд присяжных признал Рогачева невиновным. Его освободили из-под стражи в зале суда.