В рязанском ЦПКиО появится дерт-джампинг

Памп-трек в ЦПКиО заменят на площадку дерт-джампинга — для спусковых экстремальных дисциплин.

В рязанском ЦПКиО появится дерт-джампинг [велосипедная дисциплина, которая включает в себя прыжки на специально выстроенных из грунта трамплинах]. Об этом сообщили в группе общественного пространства во «ВКонтакте».

В ЦПКиО проведут реконструкцию. На эти цели инвестор планирует выделить один миллиард рублей. Разработчики концепции ответили на популярные вопросы рязанцев, касающиеся благоустройства в парке.

Как отметили в посте, памп-трек в ЦПКиО заменят на площадку дерт-джампинга, которая предназначена для спусковых экстремальных дисциплин. Веревочный парк разместят в большой спортивной зоне, а старый комплекс уберут. Батутов в новом парке не будет, потому что они «не соответствуют санитарным нормам и небезопасны».

Помимо этого, в посте указано, что в парке сохранят деревья. Также планируют провести санитарную расчистку пруда. На территории установят видеонаблюдение, заменят асфальт со стороны стадиона.

Ранее рязанское правительство, совладелец «Технониколь» и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников подписали протокол о намерениях по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Рюмина Роща». Работы рассчитаны на пять лет. На реализацию проекта Благотворительный фонд Колесникова планирует направить один миллиард рублей.

Также в Рязани обсуждали концепцию благоустройства ЦПКиО. В августе 2024 года мэр Рязани Виталий Артемов рассказал о реконструкции парка.

Он сообщал, что концепция разработана и утверждена. Она делалась совместно с главархитектурой. Говорилось, что парке предусмотрены разные зоны — тихая, пешеходная, велозона. Кроме того, как сказал Артемов, там планируют восстановить фонтан рядом с монументом «Лоси», сделать раздевалки и камеры хранения.