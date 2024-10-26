Экс-глава рязанского минстроя Василевский после ареста решил отправиться на СВО

«Он в СВО рвется, говорит: „Я детей своих подвел“. Он посчитал, что семью свою сможет содержать оттуда. А здесь-то на что ему жить? Хорошо, что я живой», — рассказал отец экс-главы минстроя Александр Василевский.

Экс-глава рязанского минстроя Дмитрий Василевский после ареста решил отправиться на СВО. Об этом «Вид Сбоку» сообщил отец министра Александр Василевский во время заседания в облсуде 24 октября.

«Он в СВО рвется, говорит: „Я детей своих подвел“. Он посчитал, что семью свою сможет содержать оттуда. А здесь-то на что ему жить? Хорошо, что я живой», — сказал Александр Василевский, добавив, что не знает, как отговорить сына, ведь тот «даже в армии не был».

Также собеседник издания выразил сомнения в официальной версии произошедшего и отметил, что вся эта история произошла, когда его сын уже четыре месяца не был министром: «Вот и 20 миллионов ему несли. Бывает так?» Он не верит, что деньги в пакете предназначались для Дмитрия Василевского.

«У него костюма нормального нет, машине 12 лет. Когда обыск был, искали что-то, вообще ничего не нашли. Нашли пакет черный в холодильнике, тут же пригласили понятых. А в пакете вобла сушеная, он на рыбалку ездил. Единственное богатство — эти дети», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, Александр Василевский отметил, что у сына есть серьезные заболевания. Он лежал в больнице с плевритом и перенес операцию, но на свидания к нему не пускают, передать лекарства нельзя.

Напомним, экс-главу рязанского минстроя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц, повлекшем лишение права на жилое помещение. Вторым задержанным по делу Василевского стал 51-летний Виталий Ерпылев.

24 октября рязанский облсуд рассмотрел жалобу Василевского. Он просил отправить его под домашний арест вместо СИЗО. Однако суд не изменил меру пресечения. Чиновник останется в СИЗО до 10 декабря.