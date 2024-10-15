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Опубликовано видео задержания экс-министра стройкомплекса Рязанской области Василевского
Напомним, бывший министр строительного комплекса Рязанской области и его доверенное лицо задержаны по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Опубликовано видео задержания экс-министра стройкомплекса Рязанской области Василевского. Его публикует регионального УМВД.

Напомним, бывший министр строительного комплекса Рязанской области и его доверенное лицо задержаны по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Задержание проводилось при координации подразделений ФСБ России совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области и силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии.

По данным полиции, в период с 2023 по 2024 год бывший чиновник, действуя в сговоре подельником, в целях получения взятки в сумме свыше 20 млн рублей оказывал покровительство при заключении подрядными организациями контрактов на выполнение работ в рамках исполнения государственных программ, а также содействовал в беспрепятственной приемке и оплате выполненных работ.

Сотрудники правоохранительных органов Рязани провели операцию по задержанию посредника с поличным, при получении пакета с 20 млн рублей. Далее по месту жительства в Московской области оперативники задержали бывшего министра строительного комплекса региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков в жилищах сообщников изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности. Экс-чиновник доставлен в Рязань для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Ранее стало известно, что его отправили в СИЗО.