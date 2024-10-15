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Названо имя второго фигуранта по делу экс-главы рязанского минстроя Василевского
Вторым задержанным по делу экс-министра стройкомлекса Рязанской области Дмитрия Василевского стал 51-летний Виталий Ерпылев. Он — уроженец Саратовской области, долгое время он жил в Москве. Около десяти лет назад Ерпылев был учредителем московской фирмы ООО «Мастер», которое занималось оптовой торговлей стройматериалами.

Вторым задержанным по делу экс-министра стройкомлекса Рязанской области Дмитрия Василевского стал 51-летний Виталий Ерпылев. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил Vidsboku.

По данным издания, Ерпылев — уроженец Саратовской области, долгое время он жил в Москве.

Со ссылкой на открытые данные Vidsboku пишет, что около десяти лет назад Ерпылев был учредителем московской фирмы ООО «Мастер», которое занималось оптовой торговлей стройматериалами.

Отмечается, что Советский районный суд 12 октября отправил под домашний арест Ерпылева на срок по 10 декабря включительно.

Напомним, о задержании бывшего главы минстроя Рязанской области стало известно 14 октября. Василевского заключили под стражу до 10 декабря 2024 года.

Позже пресс-служба регионального УМВД опубликовала видео задержания экс-министра стройкомплекса Рязанской области.

По данным полиции, в период с 2023 по 2024 год бывший чиновник, действуя в сговоре подельником, в целях получения взятки в сумме свыше 20 млн рублей оказывал покровительство при заключении подрядными организациями контрактов на выполнение работ в рамках исполнения государственных программ, а также содействовал в беспрепятственной приемке и оплате выполненных работ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отреагировал на задержание экс-министра стройкомплекса Рязанской области.