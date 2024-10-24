Экс-главу рязанского минстроя Василевского оставили в СИЗО

Судебное заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры, так как на нем исследовали материалы дела, которые представляют тайну следствия, а также документы о состоянии здоровья подсудимого.

Экс-главу рязанского минстроя Василевского оставили в СИЗО. Об этом сообщает «Вид сбоку».

В четверг, 24 октября, в областном суде состоялось заседание по апелляции Дмитрия Василевского, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Отмечается, что судебное заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры, так как на нем исследовали материалы дела, которые представляют тайну следствия, а также документы о состоянии здоровья подсудимого.

В итоге суд отказался отправить чиновника под домашний арест. Он останется в СИЗО до 10 декабря.

Ранее Василевский решил обжаловать свой арест.