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Экс-министр стройкомплекса Рязанской области Василевский обжаловал свой арест
Апелляцию рассмотрят в рязанском областном суде 24 октября.

Экс-министр стройкомплекса Рязанской области подал апелляцию на свой арест в областной суд. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда.

Апелляцию рассмотрят в рязанском областном суде 24 октября.

Напомним, Советский районный суд поместил в СИЗО экс-министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского. Чиновника заключили под стражу до 10 декабря 2024 года. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц, повлекшем лишение права на жилое помещение.

Вторым задержанным по делу Василевского стал 51-летний Виталий Ерпылев.

Павел Малков отреагировал на задержание экс-министра стройкомплекса Рязанской области.