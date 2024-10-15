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Малков отреагировал на задержание экс-министра стройкомплекса Рязанской области
«Скажу только одно. В первый рабочий день в Рязанской области я предупредил руководителей всех министерств и ведомств — не путать общественный карман со своим собственным. И сейчас обращаюсь еще раз: не надо даже пытаться», — написал губернатор.

Малков отреагировал на задержание экс-министра стройкомплекса Рязанской области. Он написал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Скажу только одно. В первый рабочий день в Рязанской области я предупредил руководителей всех министерств и ведомств — не путать общественный карман со своим собственным. И сейчас обращаюсь еще раз: не надо даже пытаться», — написал губернатор.

Он призвал инвесторов и подрядчиков немедленно обращаться в соответствующие органы, если они столкнулись с попытками злоупотреблений или другими противоправными действиями.

Напомним, бывшего главу минстроя Рязанской области Дмитрия Василевского задержали 14 октября. Его подозревают в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц, повлекшее лишение права на жилое помещение.

Ранее полиция опубликовала кадры его задержания.