Экс-министра стройкомплекса Рязанской области Василевского поместили в СИЗО

Под стражей он будет находиться до 10 декабря 2024 года.

Советский районный суд поместил в СИЗО экс-министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что экс-министра заключили под стражу до 10 декабря 2024 года. Мужчину подозревают в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц, а также повлекшее лишения права на жилое помещение.

Как сообщили «КП-Рязань», по версии следствия, в 2023—2024 годах Василевский, действуя по предварительному сговору с «Е», пытался украсть 22 миллиона у «Б». Преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

О задержании бывшего главы минстроя Рязанской области стало известно 14 октября. Летом 2024 года тот был снят с должности.