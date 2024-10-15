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Подрядчик Солотчинского моста оспорил в Верховном суде возврат 163 миллионов
Организация также попросила Верховный Суд РФ приостановить судебный акт.

Подрядчик ремонта Солотчинского моста ООО ГК «Альянс» подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение Арбитражного суда Центрального округа. Соответствующие документы опубликовали в картотеке дела.

Решение Арбитражного суда Центрального округа оставляло в силе постановление о взыскании с компании ООО ГК «Альянс» 163,5 миллиона рублей в пользу Дирекции дорог Рязанской области.

Организация также попросила Верховный Суд РФ приостановить судебный акт.

Напомним, судебные разбирательства начались в 2019 году. Подрядчик потребовал деньги за ремонт моста у Дирекции дорог Рязанской области. Там заявили, что мост «приемку» не прошел и подали встречный иск и потребовала устранить неровности покрытия после ремонта.

После проведения первой экспертизы, которая определила, что недостатки устранить невозможно, власти потребовали с подрядчика 172,5 млн рублей за некачественные работы.

Позже суд провел еще две экспертизы и встал на сторону Дирекции дорог. Из-за уменьшения цены контракта, в суде снизили сумму требований до 163 513 595 рублей в пользу дирекции. Также ГК «Альянс» проводил допработы на мосту, которые не оплатили.

Двадцатый апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Так, Дирекция дорог должна была перечислить в пользу организации задолженность в 23 миллионов рублей. Ведомство подало на это решение кассацию.

Подробнее о ремонте моста через Оку и последующем суде читайте в нашем сюжете.