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Подрядчик заплатит 163 миллиона за плохой ремонт Солотчинского моста
Арбитражный суд Центрального округа отменил постановление Двадцатого апелляционного суда и оставил решение Арбитражного суда Рязанской области о взыскании 163,5 миллиона рублей с подрядчика ГК «Альянс» в пользу Дирекции дорог Рязанской области.

Арбитражный суд Центрального округа вынес решение по кассационной жалобе по делу о ремонте Солотчинского моста в Рязани. Соответствующая информация размещена в картотеке дела.

Арбитражный суд Центрального округа отменил постановление Двадцатого апелляционного суда и оставил решение Арбитражного суда Рязанской области о взыскании 163,5 миллиона рублей с подрядчика ГК «Альянс» в пользу Дирекции дорог Рязанской области.

Напомним, судебный процесс начался в 2019 году. Подрядчик потребовал погасить задолженность по работам на мосту, которые не были оплачены. В свою очередь Дирекция дорог Рязанской области подала встречный иск, в котором заявила, что мост приемку не прошел, и потребовала устранить недостатки (неровности покрытия).

После проведения первой экспертизы, которая определила, что недостатки устранить невозможно, власти потребовали с подрядчика 172,5 млн рублей за некачественные работы.

Позже суд провел еще две экспертизы и встал на сторону Дирекции дорог. В связи с уменьшением цены контракта с ООО «ГК «Альянс» в пользу ГКУ РО «ДДРО» подлежала взысканию излишне уплаченная сумма в размере 163 513 595 рублей. Сумму скорректировали в связи с проведением дополнительных работ, которые не были ранее оплачены Дирекцией.

Двадцатый апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Так, дирекция дорог должна была перечислить в пользу организации задолженность в размере 23 миллионов рублей. Ведомство подало на это решение кассацию.

Подробнее о ремонте моста через Оку и последующем суде читайте в нашем сюжете.