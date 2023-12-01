Суд потребовал взыскать c подрядчика моста через Оку в Рязани более 160 млн

Суд потребовал взыскать с ГК «Альянс», которая занималась ремонтом моста через Оку в Рязани, 163 миллиона рублей в пользу региональной Дирекции дорог. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.

Процесс начался четыре года назад. Осенью 2019 года подрядчик потребовал погасить задолженность по работам на мосту, которые не были оплачены. В свою очередь Дирекция дорог Рязанской области подала встречный иск в котором заявила, что мост приемку не прошел и потребовала устранить недостатки (неровности покрытия).

После проведения первой экспертизы, которая определила, что недостатки устранить невозможно, власти потребовали с подрядчика 172,5 млн рублей за некачественные работы.

Позже суд провел еще две экспертизы и встал на сторону Дирекции дорог.

«В связи с уменьшением цены контракта с ООО «ГК «Альянс» в пользу ГКУ РО «ДДРО» подлежат взысканию излишне уплаченная сумма в размере 163 513 595,02 рублей», — говорится в постановлении суда.

Сумму скорректировали в связи с проведением дополнительных работ, которые не были ранее оплачены Дирекцией.

Кроме того, более 800 тысяч подрядчик обязан выплатить за пошлину и проведенные экспертизы.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Подробнее о ремонте моста через Оку и последующем суде читайте в сюжете.