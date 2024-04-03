Суд отменил решение о взыскании средств за некачественный ремонт моста через Оку

С Дирекции дорог Рязанской области в пользу подрядчика взыщут задолженность в размере 23 млн рублей, неустойку (около 21,2 млн рублей), судебные расходы по оплате государственной пошлины (около 140 тысяч рублей), компенсации в счет оплаты судебных экспертиз (1,08 млн рублей).

Апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Рязанской области о взыскании средств с ГК «Альянс» за некачественный ремонт Солотчинского моста в 2018 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».

С Дирекции дорог Рязанской области в пользу подрядчика взыщут задолженность в размере 23 млн рублей, неустойку (около 21,2 млн рублей), судебные расходы по оплате государственной пошлины (около 140 тысяч рублей), компенсации в счет оплаты судебных экспертиз (1,08 млн рублей).

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Центрального округа в течение двух месяцев.