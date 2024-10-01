Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
22°
Чтв, 03
23°
Птн, 04
21°
ЦБ USD 93.36 0.14 02/10
ЦБ EUR 103.65 -0.52 02/10
Нал. USD 92.45 / 92.68 01/10 18:25
Нал. EUR 102.30 / 103.38 01/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
19 394
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
9 102
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
11 575
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
13 505
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жители рязанского села рассказали, что у них нет воды третий месяц
В администрации района не называют конкретных сроков проведения ремонтных работ.

Жители села Половское рассказали, что у них нет воды третий месяц. Об этом РЗН. Инфо сообщили сельчане во вторник, 1 октября.

Администрация Спасского района заявляла, что воды нет из-за того, что на улице неисправен водозаборный узел. Насос подключен, но не дает нужное давление в системе для подачи воды.

Половчан заверили, что бурение новой скважины займет два месяца, но воду до сих пор не дали.

Местная жительница рассказала РЗН. Инфо, что воды нет на улице Лесной, по ее подсчетам там расположены 40-50 домов. Ближе к концу сентября сельчане начали звонить в администрацию Спасского района, но там, по ее словам, так и не назвали сроков работ.

«Нам говорят, что подрядчика нашли, работы ведутся. Но никаких работ мы не видели. Ситуация осложняется тем, что неизвестные „срезали“ общую „зимнюю“ колонку. То есть даже если воду проведут, то при заморозках там все намертво замерзнет», — поделилась жительница.

Напомним, в июле местные жители рассказали о двухнедельном отсутствии воды в Половском.

Тогда же прокуратура взяла на контроль ситуацию с отсутствием воды в селе Половское Спасского района.