Жители рязанского села рассказали, что у них нет воды третий месяц

В администрации района не называют конкретных сроков проведения ремонтных работ.

Жители села Половское рассказали, что у них нет воды третий месяц. Об этом РЗН. Инфо сообщили сельчане во вторник, 1 октября.

Администрация Спасского района заявляла, что воды нет из-за того, что на улице неисправен водозаборный узел. Насос подключен, но не дает нужное давление в системе для подачи воды.

Половчан заверили, что бурение новой скважины займет два месяца, но воду до сих пор не дали.

Местная жительница рассказала РЗН. Инфо, что воды нет на улице Лесной, по ее подсчетам там расположены 40-50 домов. Ближе к концу сентября сельчане начали звонить в администрацию Спасского района, но там, по ее словам, так и не назвали сроков работ.

«Нам говорят, что подрядчика нашли, работы ведутся. Но никаких работ мы не видели. Ситуация осложняется тем, что неизвестные „срезали“ общую „зимнюю“ колонку. То есть даже если воду проведут, то при заморозках там все намертво замерзнет», — поделилась жительница.

Напомним, в июле местные жители рассказали о двухнедельном отсутствии воды в Половском.

Тогда же прокуратура взяла на контроль ситуацию с отсутствием воды в селе Половское Спасского района.