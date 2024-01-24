На проводницу, которая выбросила из поезда кота Твикса, возбудили уголовное дело

Напомним, что проводница РЖД выбросила домашнего кота из поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове.

На проводницу, которая выбросила из поезда кота Твикса, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» в Кирове, завели уголовное дело.

Напомним, что проводница РЖД выбросила домашнего кота из поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове. Вскоре питомца нашли мертвым. Позже стало известно, что РЖД запретят высаживать животных. Позже РЖД отстранило женщину от работы.