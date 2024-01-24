Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-1°
Чтв, 25
-1°
Птн, 26
-3°
ЦБ USD 88.28 0.36 25/01
ЦБ EUR 96.17 0.34 25/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
5 378
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
8 432
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
12 949
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
14 852
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На проводницу, которая выбросила из поезда кота Твикса, возбудили уголовное дело
Напомним, что проводница РЖД выбросила домашнего кота из поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове.

На проводницу, которая выбросила из поезда кота Твикса, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» в Кирове, завели уголовное дело.

Напомним, что проводница РЖД выбросила домашнего кота из поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове. Вскоре питомца нашли мертвым. Позже стало известно, что РЖД запретят высаживать животных. Позже РЖД отстранило женщину от работы.