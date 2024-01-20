После гибели кота Твикса РЖД изменят правила перевозки животных

В РЖД сообщили, что после смерти кота Твикса, которого во время стоянки в Кирове выкинула из поезда проводница, запретят высаживать животных.

В РЖД сообщили, что после смерти кота Твикса, которого во время стоянки в Кирове выкинула из поезда проводница, запретят высаживать животных. Компания выразила сожаление в связи с гибелью кота и принесла извинения его владельцам. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что было проведено служебное расследование.

«Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию… Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО „ФПК“», — прокомментировали случай в компании.

Проводникам запретят высаживать животных из поезда. В подобных ситуациях будет «предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций».

Напомним, ранее кот пассажира погиб после того, как в Кирове его выбросила из поезда проводница.