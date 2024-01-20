В Кирове нашли мертвым кота, выброшенного проводницей из поезда

Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове, нашли мертвым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтеров.

Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове, нашли мертвым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтеров.

По их словам, животное нашли на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили.

Кота несколько дней искали более 300 волонтеров. Люди развешивали объявления, ходили по домам и осматривали улицы и вокзал.

Инцидент произошел 11 января, в полицию обратился житель Ленинградской области. По данным транспортной полиции, кот ехал в поезде с родственником хозяина и всеми необходимыми транспортными документами. В пути Твикс выбрался из переноски и начал гулять по вагону. Проводница выкинула животное, сочтя его беспризорным. Действия женщины зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве.