РЖД отстранили от работы проводницу, выбросившую кота Твикса

РЖД отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, выбросившую кота Твикса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замгендиректора компании.

Также известно, что РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах. Информация о перевозимых питомцах будет высвечиваться в мобильном устройстве проводника.

Напомним, что проводница РЖД выбросила домашнего кота из поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» во время стоянки в Кирове. Вскоре питомца нашли мертвым. Позже стало известно, что РЖД запретят высаживать животных.