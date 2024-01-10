Новости Рязани за 10 января 2024 год

В Рязани водитель маршрутки высадил 11-летнего ребенка

По словам женщины, ее сын сел в маршрутку № 47 на остановке около школы № 53 на улице Крупской. Во время оплаты билета выяснилось, что на карте мальчика не хватает средств, после этого водитель высадил его около ТЦ «Александровский».

В Рязани водитель маршрутки высадил 11-летнего ребенка. Об этом РЗН. Инфо рассказала мама мальчика. По словам женщины, ее сын сел в маршрутку № 47 на остановке около школы № 53 на улице Крупской. Во время оплаты билета выяснилось, что на карте мальчика не хватает средств, после этого водитель высадил его около ТЦ «Александровский». "Водитель сказал: «нет денег, иди, как хочешь», и высадил ребенка в мороз. Мальчик шел пешком три остановки. Конечно, он растерялся и расплакался", — рассказала женщина. Рязанка добавила, что написала жалобу в соответствующие органы.

В Рязани пропал 83-летний мужчина

Петр Павленко пропал 10 января. Он вышел из дома и не вернулся.

В Рязани пропал 83-летний мужчина. Об этом сообщили в группе ПСО «Лиза Алерт». Петр Павленко пропал 10 января. Он вышел из дома и не вернулся. Мужчина был одет в черную куртку, черные брюки, войлочные сапоги, темно-красные рукавицы. С собой у него был черный портфель. Пенсионер имеет рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы. Информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Минсельхозе заявили, что за последние две недели в России снизились цены на яйца

Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй.

В Минсельхозе заявили, что за последние две недели в России снизились цены на яйца. Об этом пишет ТАСС. Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. Он отметил, что в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях РФ. Ранее гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что яйца не подешевеют.

В домах на Московском шоссе в Рязани включили отопление

Напомним, отопление отключали из-за прорыва трубы.

В домах на Московском шоссе в Рязани включили отопление. Об этом сообщили в мэрии. В администрации рассказали, что отопление в домах №№ 39,39к1, 39к2, 39к3, 39к4 дали в 20:00. Напомним, отопление отключали из-за прорыва трубы.

В НАТО заявили о планах на новую поддержку Украины на миллиарды евро

Отмечается, что речь идет как о военной, так и об экономической помощи.

В НАТО заявили о планах на новую поддержку Украины на миллиарды евро. Об этом пишет RT. Страны НАТО сообщили о своих планах предоставить Украине новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году. Отмечается, что речь идет как о военной, так и об экономической помощи. «Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году», — отмечается в документе.

Рязанское Минприроды перешло под руководство замгубернатора Александра Шаститко

Отметим, что с сентября 2022 года Минприроды курировала первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова.

Рязанское Минприроды перешло под руководство замгубернатора Александра Шаститко. Об этом говорится в распоряжении губернатора Павла Малкова от 9 января. Отметим, что с сентября 2022 года Минприроды курировала первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова. Шаститко был назначен заместителем губернатора в июне 2023 года. Теперь, помимо прочего, Шаститко ведет вопросы в сфере лесных отношений, охраны окружающей среды, обеспечения рационального использования природных ресурсов.

Депутат Госдумы предложил запретить заморозку яйцеклеток

Такое предложение сделал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат Госдумы предложил запретить заморозку яйцеклеток. Об этом сообщает МК. Такое предложение сделал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подготовил законопроект, который касается запрета криоконсервации и уничтожения эмбрионов человека при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). «Никто не знает реальных последствий после заморозки яйцеклеток, ведь это не брюссельская капуста. Началом жизни эмбрионов распоряжаются даже хуже, чем во время аборта. Клетки живых организмов сегодня используют как мусор. Новый закон разрабатывается для защиты нравственности и безопасности государства, традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявил Милонов.

WSJ: контрнаступление ВСУ закончилось, не успев начаться

По оценке издания, cамая большая проблема ВСУ в настоящий момент заключается в том, что они «недостаточно вооружены, чтобы прорвать российскую оборону».

Контрнаступление ВСУ закончилось, не успев начаться. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По оценке издания, cамая большая проблема ВСУ в настоящий момент заключается в том, что они «недостаточно вооружены, чтобы прорвать российскую оборону». Также в сообщении отметили, что ВСУ за время российской спецоперации потеряли тысячи военнослужащих, в том числе самых опытных и мотивированных.

В Брянской области из-за обстрела ВСУ пострадал мужчина

Его госпитализировали.

В Брянской области из-за обстрела ВСУ пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В среду, 10 января, ВСУ обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал один мирный житель. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Юные хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» выступили в Кубке федерации хоккея Москвы

С 4 по 10 января в Москве прошел первый этап Кубка Федерации хоккея Москвы среди команд с игроками 2015 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань». В Кубке приняли участие 84 команды, которые сыграли на 12 аренах. В соревнованиях приняли участие сразу два состава Спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» (игроки 2015 года рождения). «Юные рязанские хоккеисты успешно выступили в данном кубке, одержав немало побед над сильными столичными командами», — отметили в пресс-службе. По итогам турнира по сумме баллов двух составов рязанцы заняли 18 место из 48 представленных клубов.

В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки нашли труп 16-летнего школьника

В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки нашли труп 16-летнего школьника. Об этом сообщает Telegram-канале «Mash на Мойке». Трагедия случилась 10 января на улице Бестужевской. Тело мальчика под окнами 25-этажного здания нашли прохожие. Известно, что 16-летний школьник жил с папой, мамой и младшей сестрой на Петроградской стороне, учился в престижной школе и был профессиональным вратарем. Суицидальных наклонностей за ним замечено не было.

Рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе «Россетей». К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовятся 124 бригады, 385 человек, 190 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 72 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт. В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Отмечается, что для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220, по которой можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

В Москве поезд сбил трех человек

В Москве поезд сбил трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Трагедия произошла около железнодорожной станции «Рижская» в центре Москвы. Предварительно, пострадавшие от полученных травм скончались. На месте работают экстренные службы.

Рязанке дали три года тюрьмы за кражу продуктов из магазинов

Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.