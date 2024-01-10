Глава Росптицесоза: яйца не подешевеют

Также она назвала справедливой и адекватной цену в 110-125 рублей за десяток яиц.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что поставки куриных яиц из-за рубежа не повлияют на снижение их стоимости. Об этом пишет « Парламентская газета ».

Она назвала цену в 110-125 рублей за десяток яиц — справедливой и адекватной.

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта. Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объёмах никакой роли в ценообразовании не сыграют», — отметила Бобылева.

Гендиректор Росптицесоюза считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации может стать только ограничение торговой наценки на социально значимые товары. Она подчеркнула, что закупочные цены на яйца из Азербайджана и Турции на данный момент не ниже, чем на продукцию отечественных производителей.