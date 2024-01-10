В домах на Московском шоссе отключили отопление из-за прорыва трубы

Мэрия прокомментировала ситуацию.

Жители Рязани пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления с ночи 10 января. Мэрия прокомментировала ситуацию.

«В Московском районе Рязани отключили горячую воду и отопление из-за аварии, произошедшей сегодня ночью, как мне сказали по телефону в „Восьмерке“. Никак не могут это совковское дерьмо поменять, то здесь рвануло, то там. Вот так и живем! Надеюсь, что все починят в скором времени», — пишет житель города в группе «Рязань».

В администрации Рязани пояснили, что отопления нет на Московском шоссе в домах № 39, № 39 корпуса 1, 2, 3, 4 ввиду того, что между домами № 39 корпус 2 и № 39 корпус 3 произошел прорыв теплотрассы. На месте работают ремонтные бригады — меняют поврежденный участок трубы.