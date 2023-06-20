Новым заместителем губернатора Рязанской области стал Александр Шаститко
Губернатор Павел Малков на заседании правительства представил нового зампреда правительства Александра Шаститко. Об этом 20 июня сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».
Шаститко будет курировать АПК вместо Виталия Артемова, которого недавно назначили на должность и.о. главы администрации Рязани.
Отметим, что Шаститко на протяжении 15 лет работал главой администрации Пронского района. Последний рабочий день в этой должности у него был 19 июня.