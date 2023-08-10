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Рязанцы сообщили о вандализме на месте церкви Воскресения Сгонного
Они рассказали. что в культурный слой на значительную глубину вбита арматура, а повсюду валяются человеческие кости и обломки старинных надгробий.

Рязанцы сообщили о вандализме на месте церкви Воскресения Сгонного. Об этом они сообщили в соцсети.

Церковь была построена в конце XVII века, ее снесли в середине XX. В настоящее время на ее месте находится площадь Свободы.

«Некоторое время назад на ней начались какие-то работы. Живу рядом, езжу каждый день и поначалу не придавала значения. Думала, что посадят очередные туи и успокоятся. Но сегодня увидела своими глазами масштабы вандализма. В культурный слой на значительную глубину вбита арматура. Повсюду валяются человеческие кости и обломки старинных надгробий. Никаких информационных стендов на месте нет, археологический надзор не проводился, нарушен культурный слой, видны остатки строения. Рабочие разводят руками, ибо ничего не знают», — сообщила рязанка.

Он отметила, что неизвестно, кто дал разрешение на работы и что планируется там соорудить.

Рязанка вызвала археолога и полицию.