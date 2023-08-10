Рязанцы сообщили о вандализме на месте церкви Воскресения Сгонного. Об этом они сообщили в соцсети.
Церковь была построена в конце XVII века, ее снесли в середине XX. В настоящее время на ее месте находится площадь Свободы.
«Некоторое время назад на ней начались какие-то работы. Живу рядом, езжу каждый день и поначалу не придавала значения. Думала, что посадят очередные туи и успокоятся. Но сегодня увидела своими глазами масштабы вандализма. В культурный слой на значительную глубину вбита арматура. Повсюду валяются человеческие кости и обломки старинных надгробий. Никаких информационных стендов на месте нет, археологический надзор не проводился, нарушен культурный слой, видны остатки строения. Рабочие разводят руками, ибо ничего не знают», — сообщила рязанка.
Он отметила, что неизвестно, кто дал разрешение на работы и что планируется там соорудить.
Рязанка вызвала археолога и полицию.