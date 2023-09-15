В Рязани появится еще одна многоэтажка

В Канищеве появится еще одна многоэтажка. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 13 сентября.

ИП Щербаков просит разрешить использовать земельный участок в Московском районе в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения под высотки. Территория площадью 8 262 кв.м.

На участке планируют разместить многоэтажку с тремя секциями, надземную и подземную парковки. Также хотят расширить дорогу на улицах Бирюзова и Станкозаводскую.

Публичные слушания пройдут в четверг, 5 октября, в 18:30 в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет 219.

Напомним, на соседней стороне улицы на месте автостоянки хотят построить 15-этажный дом, находящийся по адресу Бирюзова № 20. Экс-мэр Сорокина выдала разрешение на строительство многоэтажки. Позже она обсудила благоустройство двора с жителями улицы.