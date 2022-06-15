Сорокина обсудила благоустройство двора с жителями улицы Бирюзова

Мэр встретилась с жителями дома № 19 по улице Бирюзова и обсудила гарантийный ремонт детской площадки, запрет парковки около мусорных контейнеров и возможность устройства пешеходного перехода около дома.

Сорокина обсудила благоустройство двора с жителями улицы Бирюзова. Об этом мэр написала на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани встретилась с жителями дома № 19 по улице Бирюзова. Территорию около этого дома благоустроили по программе по формированию современной городской среды в 2018 году: отремонтировали дворовый проезд, установили лавочки и урны, сделали освещение, оборудовали детскую площадку с покрытием и территорией для отдыха.

Через четыре года покрытие детской площадки пришло в негодность, его должна поменять по гарантии подрядная организация ООО «КАНТ». Так как подрядчик не идет на диалог, ремонт решила провести управляющая компания «ЖЭУ № 11 на Бирюзова», а после расходы взыскать с подрядчика. Сорокина отметила, что работы нужно провести быстро, так как хорошее покрытие — залог безопасности детей.

Также глава администрации и другие проблемы двора: провалившийся смотровой колодец, вода после дождя на внутридворовом проезде, припаркованные автомобили около мусорных контейнеров, которые мешают проезду спецтехники, сухие деревья на территории детского сада № 28 и вдоль забора школы № 35. Сорокина дала поручения ответственным ведомствам.

Рязанцы также попросили сделать пешеходный переход на участке от дома № 18 по улице Бирюзова в сторону парка имени Гагарина. Елена Сорокина пообещала проработать вопрос вместе с управлением благоустройства.

«Руководитель региона Павел Викторович Малков ставит задачу больше общаться с людьми, личного посещения территорий. Только так, совместно с людьми, смотря им в глаза, можно прийти к общему, единственно правильному решению проблем», — написала Елена Сорокина.