Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
20°
Птн, 17
20°
Сбт, 18
18°
ЦБ USD 56.66 -0.43 16/06
ЦБ EUR 59.12 -0.13 16/06
Нал. USD 62 / 60.5 15/06 17:54
Нал. EUR 62 / 66.5 15/06 17:54
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
12 162
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
6 290
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
6 230
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
5 240
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сорокина обсудила благоустройство двора с жителями улицы Бирюзова
Мэр встретилась с жителями дома № 19 по улице Бирюзова и обсудила гарантийный ремонт детской площадки, запрет парковки около мусорных контейнеров и возможность устройства пешеходного перехода около дома.

Сорокина обсудила благоустройство двора с жителями улицы Бирюзова. Об этом мэр написала на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани встретилась с жителями дома № 19 по улице Бирюзова. Территорию около этого дома благоустроили по программе по формированию современной городской среды в 2018 году: отремонтировали дворовый проезд, установили лавочки и урны, сделали освещение, оборудовали детскую площадку с покрытием и территорией для отдыха.

Через четыре года покрытие детской площадки пришло в негодность, его должна поменять по гарантии подрядная организация ООО «КАНТ». Так как подрядчик не идет на диалог, ремонт решила провести управляющая компания «ЖЭУ № 11 на Бирюзова», а после расходы взыскать с подрядчика. Сорокина отметила, что работы нужно провести быстро, так как хорошее покрытие — залог безопасности детей.

Также глава администрации и другие проблемы двора: провалившийся смотровой колодец, вода после дождя на внутридворовом проезде, припаркованные автомобили около мусорных контейнеров, которые мешают проезду спецтехники, сухие деревья на территории детского сада № 28 и вдоль забора школы № 35. Сорокина дала поручения ответственным ведомствам.

Рязанцы также попросили сделать пешеходный переход на участке от дома № 18 по улице Бирюзова в сторону парка имени Гагарина. Елена Сорокина пообещала проработать вопрос вместе с управлением благоустройства.

«Руководитель региона Павел Викторович Малков ставит задачу больше общаться с людьми, личного посещения территорий. Только так, совместно с людьми, смотря им в глаза, можно прийти к общему, единственно правильному решению проблем», — написала Елена Сорокина.