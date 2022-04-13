В Рязани на улице Бирюзова на месте автостоянки хотят построить многоэтажки

Публичные слушания пройдут 28 апреля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:30.

В Рязани на улице Бирюзова на месте стоянки хотят построить многоэтажки. Постановление мэрии о проведении публичных слушаний официально опубликовали в среду, 13 апреля.

ИП Лукас Берадзе просит разрешить использовать земельный участок в Приокском в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения под высотки. Территория площадью 4220 кв м находится на улице Бирюзова, № 20, строение № 1. На участке находится автостоянка.

Публичные слушания пройдут 28 апреля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:30.