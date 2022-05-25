Сорокина выдала разрешение на строительство 15-этажного дома на улице Бирюзова

И. П. Лукас Берадзе сможет использовать земельный участок в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения под высотки.

Мэрия выдала разрешение на строительство 15-этажного дома на улице Бирюзова. Соответствующее постановление главы администрации Рязани Елены Сорокиной официально опубликовали в среду, 25 мая.

Согласно документу, И. П. Лукас Берадзе сможет использовать земельный участок в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения под высотки. Территория площадью 4220 кв м находится на улице Бирюзова, № 20, строение № 1. Сейчас на участке находится автостоянка.

На участке планируют построить 15-этажный жилой дом с подземным паркингом и сквером.