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Рядом с домом «скопинского маньяка» неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю девушку

Рядом с домом «скопинского маньяка» неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло накануне в полночь на улице Ленина в Скопине Рязанской области. 17-летняя студентка местного колледжа возвращалась домой от друзей, когда на нее набросился неизвестный мужчина. Девушка стала кричать и звать на помощь. Ей удалось вырваться и добежать до дома и вызывать полицию.

Отмечается, что нападение произошло всего в 900 метрах от места жительства Виктора Мохова, известного как Скопинский маньяк. В 2000 году он похитил двух девушек (14 и 17 лет) и четыре года насиловал их в своем подвале. В 2004 году его посадили на 17 лет. В марте 2021 года Мохов освободился из колонии в Саратовской области. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет. Он обязан дважды в месяц отмечаться в местном отделении полиции.

В прошлом году Мохов проходил по делу об укрывательстве убийства: в августе он помог своему другу спрятать труп мужчины, которого тот убил. За это Мохов полгода провел в СИЗО и вышел в феврале этого года в связи с окончанием предельного срока содержания под стражей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней». Полиция выясняет, причастен Скопинский маньяк к этому нападению или нет.