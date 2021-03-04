В полиции рассказали, что грозит скопинскому маньяку за опоздание домой

Мохов должен прибыть в Скопин не позднее 4 марта. После этого в течение трех рабочих дней он обязан встать на учет в полиции по месту проживания.

В полиции рассказали, что грозит скопинскому маньяку Виктору Мохову за опоздание домой. В четверг, 4 марта, в пресс-службе регионального УМВД пояснили, что сначала его могут оштрафовать.

Если Мохов продолжит нарушать административные ограничения, то ему может грозить уголовная ответственность.

Отмечается, что бывший заключенный должен прибыть в Скопин не позднее 4 марта. После этого в течение трех рабочих дней он обязан встать на учет в полиции по месту проживания.

Ранее сообщалось, что Мохов после освобождения не сможет гулять по ночам и посещать массовые мероприятия.