Скопинский маньяк вышел на свободу

За Моховым установят надзор на шесть лет по месту жительства. Ему запрещено посещать ассовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Дважды в месяц он должен будет посещать органы внутренних дел для регистрации.

70-летнего Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, выпустили из исправительной колонии в Саратовской области на свободу после почти 17-летнего срока за похищение и изнасилование двух девушек. Он отправился на поезде к месту жительства, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Он покинул колонию сегодня рано утром, после чего на поезде убыл из города, проследовав к месту проживания», — сказал собеседник агентства.

За Моховым установят надзор на шесть лет по месту жительства. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Дважды в месяц он должен будет посещать органы внутренних дел для регистрации.

Отмечается, что Мохов частично признал вину в преступлении, «на путь исправления не встал».

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.