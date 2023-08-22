Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
22°
Срд, 23
20°
Чтв, 24
21°
ЦБ USD 94.12 -0.02 23/08
ЦБ EUR 102.75 0.18 23/08
Нал. USD 92.51 / 95 22/08 16:55
Нал. EUR 100.71 / 102.94 22/08 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
7 часов назад
1 029
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
Вчера 12:25
1 234
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
5 505
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
8 722
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани простились с выпавшей из окна участницей «Пацанок» Юлией Михайловой

В Рязани простились с выпавшей с 22 этажа дома на улице Чкалова участницей шоу «Пацанки» Юлией Михайловой. На прощании присутствовали около 50 человек.

Перед прощанием подруги и другие участницы шоу обсуждали, что могло стать причиной гибели.

«Скорее всего, она выпала случайно. Потому что по фото, которое сделали соседи, Юля лежала на земле, а в руках был телефон с открытой перепиской», — сказала одна из девушек.

Также подруги обсуждали, как жила Юлия последние недели.

«У нее были планы на дальнейшую жизнь. Она собиралась через пару месяцев в Нижний Новгород. Накануне перед гибелью писала мне, что у нее все хорошо. Однако вечером сказала, что чувствует себя плохо, было невыносимо», — добавила вторая девушка.

Других присутствующих смутили странные синяки на лице Михайловой.

По словам родственников выпавшей, хоронить ее собираются в Челябинске.

Напомним, 20 августа стало известно, что накануне вечером из окна многоэтажки выпала участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова. Позже появилась информация, что девушка жила в Рязани с молодым человеком. Коллеги по шоу предположили, что Юлия могла выпасть случайно из-за хобби.