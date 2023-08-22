В Рязани простились с выпавшей из окна участницей «Пацанок» Юлией Михайловой

В Рязани простились с выпавшей с 22 этажа дома на улице Чкалова участницей шоу «Пацанки» Юлией Михайловой. На прощании присутствовали около 50 человек.

Перед прощанием подруги и другие участницы шоу обсуждали, что могло стать причиной гибели.

«Скорее всего, она выпала случайно. Потому что по фото, которое сделали соседи, Юля лежала на земле, а в руках был телефон с открытой перепиской», — сказала одна из девушек.

Также подруги обсуждали, как жила Юлия последние недели.

«У нее были планы на дальнейшую жизнь. Она собиралась через пару месяцев в Нижний Новгород. Накануне перед гибелью писала мне, что у нее все хорошо. Однако вечером сказала, что чувствует себя плохо, было невыносимо», — добавила вторая девушка.

Других присутствующих смутили странные синяки на лице Михайловой.

По словам родственников выпавшей, хоронить ее собираются в Челябинске.

Напомним, 20 августа стало известно, что накануне вечером из окна многоэтажки выпала участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова. Позже появилась информация, что девушка жила в Рязани с молодым человеком. Коллеги по шоу предположили, что Юлия могла выпасть случайно из-за хобби.