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StarHit: погибшая участница «Пацанок» Юлия Михайлова жила в Рязани с молодым человеком
25-летняя участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова, которая разбилась после падения из окна многоэтажки на улице Чкалова в Рязани, жила со своим молодым человеком. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на родственницу погибшей.

25-летняя участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова, которая разбилась после падения из окна многоэтажки на улице Чкалова в Рязани, жила со своим молодым человеком. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на родственницу погибшей. Где сейчас находится мужчина, неизвестно.

По словам источника, двор, где все случилось, сейчас «живет как ни в чем не бывало», и единственное, что напоминает о трагедии, — вмятина от тела на газоне и медицинские перчатки.

Коллеги по шоу собираются помочь родным девушки с организацией похорон. Сбором денег занимается Кристина Захарова.

«Родные Юли не хотят и, думаю, отчасти боятся прикреплять свои реквизиты, поэтому я беру эту ответственность на себя. Вместе с девчонками из нашего сезона коллективно решили, что средства будем принимать на счет моей матери. Я на связи с Татьяной (тетей Юли), все собранные средства будут переданы ей на похоронах Юли. Мы летим всем сезоном проводить Юлю и попрощаться», — рассказала Кристина.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 19 августа, в Рязани на улице Чкалова.