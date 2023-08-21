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«Газета.ру»: Михайлова могла выпасть из окна в Рязани из-за хобби

Победительница седьмого сезона реалити-шоу «Пацанки» Кира Медведева предположила, что погибшая 19 августа в Рязани Юлия Михайлова могла случайно выпасть из окна, поскольку увлекалась лазанием по крышам. Об этом сообщила «Газета.ру».

«После проекта не общались, что могло стать причиной трагедии, мы можем только догадываться, но, к сожалению, уже не узнаем. Юля могла случайно выпасть из окна, потому что правда увлекалась лазанием по крышам и подобным», — сказала Медведева.

Она отметила, что до инцидента с детектором лжи они часто общались наедине с Михайловой.

«Мне она казалась искренней на проекте до детектора лжи, она правда хотела исправить свои ошибки, мы не можем узнать какие именно. Вторую часть проекта мы на постоянной основе после отбоя встречались в туалете и общались вдвоем. Мне она казалась абсолютно другой, мы обсуждали испытания и прошлую жизнь. Я доверилась и верила человеку, именно поэтому у меня была такая бурная реакция, когда был детектор лжи», — пояснила победительница шоу.

Напомним, ранее стало известно о гибели участницы шоу «Пацанки» Юлии Михайловой. Она выпала из окна дома на улице Чкалова в Рязани.