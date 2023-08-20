В Рязани погибла участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова
В Рязани на улице Чкалова из окна многоэтажки выпала девушка. Она погибла на месте. Погибшей оказалась участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова.
В Рязани в субботу, 19 августа, на улице Чкалова из окна многоэтажки выпала девушка. Она погибла на месте.
Факт гибели подтвердили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР. Железнодорожный МСО организовал проведение процессуальной проверки.
Погибшей оказалась участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова, эту информацию подтвердила тетя 25-летней девушки, сообщает Mash. Девушка снималась в седьмом сезоне реалити-шоу на телеканале «Пятница».