Рязанская мэрия планирует провести косметический ремонт перехода у «Барса на Московском»

Рязанская мэрия планирует провести косметический ремонт перехода у «Барса на Московском». Об этом во вторник, 22 августа, на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов.

Павел Малков зачитал жалобу рязанцев о неудовлетворительном состоянии подземного перехода у «Барса на Московском». Виталий Артемов отметил, что до конца 2023 года они проведут косметический ремонт.

«На 2024 год выделим деньги на капремонт подземного перехода и насосной станции, которая сейчас не работает», — добавил Артемов.

Напомним, в конце 2022 года экс-мэр Сорокина обещала отремонтировать переход у «Барса на Московском» в 2023 году. Позже в мэрии сообщили, что ремонт проведут в 2024 году. Рязанцы возмутились состоянием подземного перехода на Московском.