Рязанцы возмутились состоянием подземного перехода возле пенсионного фонда

Жители Рязани возмутились состоянием подземного перехода на Московском шоссе. Пост опубликован в группе «Типичная Рязань».

Жители Рязани возмутились состоянием подземного перехода на Московском шоссе. Пост опубликован в группе «Типичная Рязань».

«Вот так эпично выглядят ступеньки подземного перехода у городского и областного пенсионных фондов Рязани. Последние лет пять, а может и больше, никто и не думает их ремонтировать. Дожидаются, пока кто-нибудь себе шею там свернет, или что лестница сама восстановится?» — написал автор поста.